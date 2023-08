Další drsný útok exmanžela Evy Decastelo! Scenárista ZOO se do moderátorky opět obul

René Decastelo opět pokáral svou bývalou ženu. Foto: Super.cz/Herminapress a se souhlasem E. Decastelo

Scenárista seriálu ZOO se opět obul do své exmanželky Evy Decastelo (44). Do bývalé ženy si rýpnul na své sociální síti. Vadí mu, jak se prezentuje. Zajímavé ale je, že v dobách manželství mu to zřejmě nevadilo, protože veřejně nikdy nic nekomentoval.