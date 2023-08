Jsem případ pro psychoterapeuta. Táňa Pauhofová se svěřila s tím, co jinak zcela běžného ji nejvíc děsí

Táňa Pauhofová Michaela Feuereislová

Teď ale Táňa překvapila ještě s další věcí. Veřejně se přiznala ke své netradiční fóbii, kterou trpí. S herečkou se na něčem domluvíte pouze přes zprávy, emaily nebo osobně. Bojí se totiž telefonovat. „Já jsem úplně učebnicový příklad pro psychoterapeuta. Umím komunikovat s lidmi, jen nerada telefonuju. To je celé. Není mi to příjemné,“ smála se Táňa v show 7 pádů Honzy Dědka, ve kterých aktuálně můžete vidět vše, co se přes rok nevešlo do vysílání.

Táňa nedávno Super.cz prozradila, že miluje dlouhé procházky s kočárkem, denně ujde několik kilometrů a nezáleží, jestli je zrovna zima nebo vedro. Nyní na sebe práskla, co dalšího jí dělá radost. Miluje řídit a pozor, nejenom osobní auta.

„Mě baví řídit cokoliv, umím řídit i kamion. Při práci se dostávám k tomu, že musím umět obsluhovat různé dopravní prostředky, dostanu rychlokurz. Nebo k některému zboží nedostanete odvoz, ale nabídnou vám klíčky od dodávky, abyste si to odřídili sami. Tak nezbývá nic jiného než si to odřídit. Ještě bych chtěla motorku, to mě láká. Můj otec je vášnivý motorkář, vyrůstala jsem u motorek, tak se to asi nějak přirozeně přesunulo na mě,“ dodala krásná Taťána Pauhofová. ■