Alice Bendová se pochlubila krásnou dcerou: Alička je kus ženské, vypadáte jako sestry, obdivují fanoušci

Dcera Alice Bendové vyrostla do krásy. Nápadníků již zajisté stojí celá řada. Foto: Instagram A. Bendové / se souhlasem

„Ráda bych to tělo vydávala za své, ale je to tělo, které jsem si porodila. A jsem na něj patřičně pyšná,“ napsala herečka k fotografii své dcery, kterou vyfotila během procházky. Na snímku vyniká Aličky ženská silueta v černých šatech, ale také husté vlasy.

Netrvalo dlouho a fanoušci i tento „tajemný“ snímek zahrnuli chválou.

„Je to už kus ženský po tobě. Vítáš nápadníky koláčem nebo brokem,“ zeptal se s úsměvem jeden ze sledujících. „No, tak je jak vaše mladší sestra Alice,“ polichotila fanynka. „Je na co být hrdá! Nejen tělo, ale i hlava a vychování zaslouží pochvalu,“ napsala další.

Alice Bendová je maminkou dvou dětí, a to právě třináctileté Aličky, která má ještě staršího bratra Vaška. Ten nedávno oslavil šestnácté narozeniny.

Děti svou podobu s herečkou nezapřou, v jejích šlépějích se ale zřejmě nevydají. Záře reflektorů zkrátka ani jeden z nich nevyhledává.

„U Vašíka to určitě showbyznys nebude. Alička má někdy tendence k tomu, že by si zahrála v nějaké reklamě a pak z toho vycouvá. Pokud by projevila zájem, tak jí samozřejmě ráda pomůžu, ale zatím to tak není,” svěřila se Alice pro Super.cz před nějakou dobou. ■