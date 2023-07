Rychle a zběsile se to ve vodě nevyplácí. Michelle Rodriguez dováděla na jachtě za 2,4 miliardy, pak jí zradily plavky

Michelle Rodriguez nezvolila nejbezpečnější plavky. Profimedia.cz

Herečka, která se divákům dostala do povědomí hlavně díky trháku Rychle a zběsile, si pro svou dovolenou v současné době vybrala Sardinii. Pětačtyřicetiletá hvězda byla nedávno viděna v Saint Tropez, teď změnila prázdninové působiště i své plavky. Poté, co si na lodi, která stojí neuvěřitelné 2,4 miliardy korun, zahrála basketbal, odebrala se ve dvoudílných oranžových bikinách do moře. Později jí možná bylo líto, že raději nezvolila jednodílné plavky jako v předchozím letovisku. Během dovádění v moři se totiž bikiny na několika místech uvolnily a při vylézání z vody ji zradily v oblasti pozadí a později i ňader, kdy jí na chvíli z plavek dokonce jedno vypadlo.

A je v současné době někdo, komu by taková partnerčina exhibice mohla vadit? Lásku Michelle ve svém životě v současné době oficiálně nemá. Řadí se k bisexuálům a v minulosti, konkrétně v roce 2016, podle magazínu Hollywood Life zlomila srdce Zacu Efronovi, když prý toužila jen po letním románku a on chtěl víc. Ještě předtím ale byla spojována i se supermodelkou Carou Delevingne (30). Od té doby už ale s nikým není, nikdy se nevdala ani nemá děti a nejspíš si užívá svého svobodného života. ■