Vendula Pizingerová na vlastní kůži zažívá „středověk“. Nemůže si mýt vlasy a oblečení pere přímo na vlastním těle

Vendula Pizingerová s rodinou zažívá dobrodružství. Foto: Acrhiv V. Pizingerové

Do společnosti chodí Vendula vždy krásně upravená. Jakmile ovšem vyrazí na cestu se svým mužem Josefem, musí se připravit na to, že vystoupí ze své komfortní zóny a vzdá se běžného pohodlí. Rodinné štěstí ve společnosti jejích dvou mužů, manžela a syna Josífka, jí za to ovšem určitě stojí. Na poslední „dovolené“ už je rodina více než týden, nejdříve projeli vozem Rumunsko, kde se například potkali i s medvědem a pak už zamířili do Řecka, kde si užívají moře i jezer. Celá rodina spí ve stanu, který má přidělaný na autě.

A k cestování v autě patří i to, že si Vendula nemůže každý den nechat přeprat oblečení a dokonce se ani pořádně umýt, o čemž informovala svoje sledující. „Řecké vnitrozemí, plné krásných jezer a hor. Máme štěstí na místa, kde jsme úplně sami. Ani jsem se ještě nestihla bát v noci. Občas proběhne pár toulavejch psů,“ popsala nejdříve místa, po kterých jezdí. A pak následovala trochu intimnější zpověď.

"Tak tady jsem měla první příležitost si v té vodě umýt vlasy a oblečení. Měla jsem ho na sobě! Jsem si připadala jak ve středověku, scéna z filmu Návštěvníci s Jeanem Renem, jak se koupou v hadrech ve vaně. Ale jinak všichni spokojení,“ zakončila svůj projev Vendula něčím optimistickým, asi aby si lidé nemysleli, že v zahraničí příliš trpí. Se svými nejbližšími se zpátky do Česka ještě nechystá, a tak se určitě můžeme těšit i na další reporty z dobrodružné výpravy. ■