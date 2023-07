Rodinné líbánky Aleny Šeredové: Manžel miliardář staví na pláži hrady z písku, na Seychelách nechybí ani její synové

Alena Šeredová si užívá rodinnou pohodu na pláži. Foto: Super.cz/archiv Aleny Šeredové

Na Seychelách jsou i synové, které má Šeredová z prvního manželství s italským fotbalovým brankářem Gianluigim Buffonem (45). Louis Thomas (15) a David Lee (13) s rodinkou ochotně zapózovali. Jak je vidět, manželé si líbánky nejraději užívají v rodinném kruhu.

Šeredová vypadá moc šťastně a půvaby neztrácí ani jako trojnásobná maminka. Nepotřebuje přitom kdovíjaké zkrášlovací procedury a například botox vyzkoušela jen dvakrát.

„Už roky chodím na vitaminové infuze, což se mi osvědčilo. V minulosti jsem byla dvakrát na botoxu, ale dala jsem si toho tak málo, že mi to vydrželo jen měsíc, a to mě rychle přestalo bavit. Jsem už taková, takže to nechávám, tak jak to je,“ přiznala fanouškům, kteří se jí na Instagramu zeptali, jak si udržuje svěží vzhled. ■