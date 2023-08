Michaela Nosková jako chodící potravinová banka předvedla nadupaný dekolt: Za formu v plavkách sklidila obdiv

Michaela Nosková Foto: se souhlasem M. Noskové

„Léto si užíváme, Eliška byla na vodě a také na táboře. S malou jezdím hodně na výlety po Čechách nebo na bruslích, to ji hrozně baví. Už jsme daly i zoo. Takže léto užíváme naplno,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která za snímek, na kterém se pochlubila svou letošní formou, sklidila obdiv. „Jediná nevýhoda, když jste "chodící potravinová banka" pro dítě je ta, že vám jsou občas plavky malé,“ připsala si zpěvačka vtipně k fotce v plavkách.

Od lo%nského podzimu zpěvačka rapidně zhubla, žádné diety v tom nejsou. Může za to stres po rozchodu s otcem její dcery Jasněnky. „Dole mám od listopadu asi jedenáct kilo,“ řekla Super.cz zpěvačka, která má u fanynek podporu.„Nemám děti a mám vel. 40. Za mě tedy perfektní výsledek u tebe a hodně si připomínám tvou větu z jednoho příspěvku: “Je zajímavé, co všechno se dá dělat s vlastním tělem.” V tomhle jsi pro mě vzorem - kam se člověk může posunout, když chce a maká na sobě,“ stálo v jednom z pochvalných příspěvků. „Jsi nádherná a sexy, Michaelo!“ napsal zpěvačce jeden ze sledujících. „Sluší vám to. Nemáte se za co stydět,“ připsal další ze sledujících. ■