Nepřehnala to trochu? Natálie Grossová se nejspíš inspirovala Barbie a oblékla outfit, ze kterého oči přecházely

Natálie Grossová Profimedia.cz

Díky nedávné české premiéře filmu Barbie je růžová barva nejvíce trendy, co kdy byla. Herečka a zpěvačka Natálie Grossová (20) by o tom mohla vyprávět. Sama už nějaký čas růžovou nosí a nemůže si ji vynachválit. Na její štíhlé postavě má tato typická holčičí barva šmrnc. Herečka si navíc nedávno vyzkoušela, jaké je to být porotkyní v talentové soutěži, a právě výraznou barvou oblečení dodávala energii mladým talentům.