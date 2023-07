Vykašlete se na puritány a klidně se svlékněte: Dara Rolins vystavila v plavkách svou vysportovanou postavu

Dara Rolins si léto užívá. Foto: Se souhlasem D. Rolins

Zpěvačka Dara Rolins (50) miluje léto a v plavkách by nejraději byla každý den. Fanouškům se nyní pochlubila hned několika žhavými fotkami v plavkách, kde jí to opět nesmírně seklo. Však na své postavě maká a je to vidět. Dara se většinou dočká samých pochval, ale najdou se prý tací, kteří ji kritizují za to, že se odhaluje až moc.