Pohoda u moře i chorvatské obžerství: Anička Slováčková se pochlubila další fotkou v bikinách

Anička Slováčková Foto: Se souhlasem A. Slováčkové

Nechyběly vzpomínky na „chorvatské obžerství“, hezké chvilky s pejskem i parádní snídaně u moře. Anička strávila v Chorvatsku pět dní a na dovolené s přáteli nechyběl ani její přítel, jehož totožnost tají.

Nechce totiž nic zakřiknout, protože pokaždé, když se přítelem pochlubila, následoval brzy rozchod. „Vždycky to tím zakřiknu. Zatím ho tedy mám, ale opravdu, když jsem to někde řekla, byl do měsíce zákonitě konec. Nazdar, šlus, kopačky,“ svěřila nedávno Super.cz Anička, jež brzy frnkne na další dovolenou.

S tátou Felixem Slováčkem odletí do Egypta. Co se týče pracovních aktivit, pilně připravuje také novou desku. „Jmenuje se Osudová, vychází 8. září a 4. října ji budeme křtít v Lucerna Music Baru. Je vlastně celkově dost odlišná od té první desky. Není to žádná slaďárna, ale řekla bych, že je to dospělejší cédéčko,“ prozradila. ■