Harry s Meghan po pohřbu královny požádali o odlet do USA s Bidenovými. Odmítli je

Princ Harry a jeho manželka Meghan údajně požádali o odlet zpět do USA letounem Air Force One společně s Joem a Jill Bidenovými. Profimedia.cz

Princ Harry (38) s manželkou Meghan (41) po loňském pohřbu královny Alžběty II. požádali o odlet do USA s americkým prezidentským párem letounem Air Force One, uvedl britský server Daily Mail s tím, že personál Joea Bidena však žádost odmítl. Údajně kvůli obavám, že by společná cesta mohla způsobit zbytečný rozruch. Dvojice se tak nakonec vrátila do Kalifornie po vlastní ose.