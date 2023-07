Emma Smetana jako Barbie ohromila štíhlou figurou: Maminka dvou dětí prozradila, jaké je její tajemství

Emma Smetana se svěřila s tipem, který jí pomáhá na "vodpuchnutí". Super.cz

Emma Smetana (35) se nedávno opět ukázala na červeném koberci, kde se myšlenkami vrátila i do svého dětství. „Vracím se do dětství, tady se potkávají ještě takové ty moje vlivy. Barbie je jedna věc, Spice Girls jsou věc druhá, láska mé dcery k růžové je věc třetí,“ řekla na slavnostní premiéře filmu Barbie.

Dress code známá moderátorka a zpěvačka dodržela na jedničku, tedy dorazila celá v růžové. Přípravy jí příliš času nezabraly.

„Tento outfit jsem už vynesla na jednu akci, teď se hodil podruhé. Ráno jsem si to oblékla, přijela na natáčení seriálu Eliška a Damián, kde mě měli za cvoka, tak jsem jim hned vysvětlila, o co jde. Oblékla jsem se rychle, obula ještě rychleji a když jsme před půl hodinou dotočili, tak mi sundali rokokovou paruku, moje skvělá maskérka mi vyrobila nějaký pseudo účes, aby to nebylo úplně rokoko. V maskérně jsem si pak rychle udělala sama stíny,“ prozradila maminka dvou dětí, které v obepnutém kompletu vynikla štíhlá postava. O tu pečuje nejen neustálým pohybem, ale také jógou.

„Jóga, nic jiného asi nedoporučím. Také hodně pít, s čímž jsem začala poměrně nedávno a mám pocit, že to tak člověka ‚odvopuchlí‘. Já mám tendenci být opuchlejší, tak mám pocit, že jsem teď trošku splasklejší, protože piju víc vody,“ řekla Emma Smetana, která má mimo natáčení seriálu velmi nabitý pracovní diář. S Jordanem Hajem vystupují po celém Česku, koncertování vyvrcholí v listopadu, a to jejich doposud největším koncertem ve Foru Karlín. ■