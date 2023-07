Těhotná Myslivcová seděla v kině na schodech: Byla jsem v šoku, dívali se na mě a vychutnávali si popcorn

Dominika Myslivcová přiznala, že byla z chování přihlížejících v šoku. Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Na schodech nějakou dobu seděla dokonce Dominika Myslivcová (28), která je v pokročilém stadiu těhotenství.

„Já jsem si nejprve myslela, že ten film ve finále ani neuvidím, protože na té premiéře byla nějaká zvláštní organizace. Bylo to na jména, každý měl mít svoje místo a je samozřejmě logické, že lidi, kteří se fotili nebo dávali rozhovory, tak přišli do sálu malinko později, a to byl zrovna náš případ. Přišli jsme do sálu a zjistili jsme, že si nemáme kam sednout a není tam jediné volné místo, takže jsme si sedli na schodech a seděli jsme tam. I já, která za měsíc rodím,“ svěřila se Dominika Myslivcová svým fanouškům, které zajímalo, jak si premiéru užila.

„Podotýkám, že nejsem žádná přecitlivělá těhule, která by měla pocit, že se svět točí kolem ní. Já si všechno ráda udělám sama a opravdu se chovám, jako bych ani těhotná nebyla. Tohle ale i mě samotnou trošičku zarazilo, protože lidé viděli, že tam sedíme na zemi, kór já těhotná, která za chvíli rodí, a nikdo se nezvedl, žádný chlap se nezvedl. Tohle mě šokovalo mnohem víc než celý film, protože se úplně ukázala ta povaha lidí. Kdybych já viděla sedět těhotnou na zemi, tak se bez váhání zvednu, pustím ji na své místo a sednu si na ty schody já. Nikoho v tom sálu to nenapadlo,“ řekla známá blondýnka.

„Šokovalo mě chování všech těch lidí v sálu, to mi přijde jako důvod ke studu. A ano, viděli, že tam sedím s tím velkým břichem na zemi minimálně deset minut. Dívali se přímo na mě, když si u toho vychutnávali popcorn. Jinak opravdu smutný, kolik z vás má podobnou zkušenost,“ dodala s tím, že po nějaké době jí organizátoři nabídli dvě místa na sezení. ■