O budoucnosti své ženy Lucinky má Bohuš Matuš jasno: Do práce nepůjde, bude se starat o domácnost Super.cz

„Natálka je u babičky, takže jsem se vydali snad po dvou letech do kina, máme doma obrovskou televizi, tak koukáme spíš tam,“ svěřil se Bohuš Matuš, jehož dcera půjde do školky v příštím roce. „Říkali jsme si, že až za rok, já byl také co nejdéle u maminky, ale samozřejmě jí prospěje více dětí,“ řekl nám zpěvák.

Manželka Lucie tak pomalu začíná přemýšlet, jakým směrem se vydá, až její dcerka začne navštěvovat školku. Plánuje především dodělat svou školu, kterou kvůli těhotenství nestihla dokončit. „Nejdřív bych chtěla dodělat školu a až pak někam do práce,“ řekla nám Lucie. Bohuš Matuš rychle dodal, že dodělání školy podporuje, do práce ale jeho manželka nebude muset.

„Škola určitě, ale do práce ne, já nenutím nikoho z rodiny a všem vždy pomůžu. Takže Lucie určitě do práce nepůjde,“ řekl Bohuš Matuš, jeho manželka s úsměvem dodala. „Furt být doma taky není dobré, aspoň na chvíli bych něco chtěla,“ řekla Lucka.

„Snažím se, teď je to skvělé, ale samozřejmě nikdy nevíš, najednou se to zvrtne a člověk nemá práci, tak bych někam šel, ale určitě bych nenechal dřív ženu,“ prozradil zpěvák, že by rád, aby byla jeho manželka ženou v domácnosti. „Aby byla s dětmi, starala se a měla takovou tu pohodu, je mi strašně líto některých těch lidí, třeba za kasou a v těch strašných pracích, co tady jsou, to bych jí nepřál,“ dodal zpěvák. ■