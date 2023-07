Kim zariskovala v o pár čísel menších bikinách a fanoušci se předhánějí v ‚ohýnkách‘. Tipnete si míry slavné Kardashianky?

Kim Kardashian je plavkovou královnou... Profimedia.cz

Mít na sobě o pár čísel menší bikiny asi ještě nikdy nebylo tak sexy. Kim Kardashian (42) se podělila se svými 362 miliony fanoušky o to, co jí jde nejlépe, a to je pózování před objektivem. Když se během dovolené nechala nafotit na designovém lehátku u bazénu v minimalistických bikinách, ze svých ženských křivek dokázala vytěžit maximum. Není proto divu, že se vedle jejího příspěvku začaly množit ‚ohýnky‘ (označení pro ‚hot‘, neboli žhavý) jako houby po dešti.