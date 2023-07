Eva Perkausová jako živá panenka: Moderátorka razantně změnila účes a promluvila o výchově syna

Takhle proběhla proměna Evy Perkausové v živou Barbie. Moderátorka promluvila také o synovi. Super.cz

„Mám prodloužené vlasy clip-in metodou, ale jen kvůli této záležitosti, jinak bych se neodvážila. Říkala jsem si, že když už Barbie, tak se v tom vyžiju, a myslím si, že účel splněn,“ řekla Eva Perkausová s úsměvem pro Super.cz a slovy, že příprava na červený koberec příliš času nevyžadovala.

„Využila jsem vizážistek na Primě, které ví, jak mě nalíčit. Šaty jsem si objednala z internetu v pátek večer a doufala jsem, že mi stihnou dorazit. Jinak bych vytáhla něco ze svého šatníku, protože tam mám mnoho kousků v růžové barvě,“ prozradila.

Krásná moderátorka CNN Prima News je už osm měsíců maminkou syna Killiana. Před nějakou dobou se také stihla vrátit za moderátorský pult. Skloubit mateřství a práci Eva zvládá dle svých slov dobře.

„Synek je hodně akční, pomalu vstává o nábytek, takže už s ním začínám vstávat i já. Ale zvládám to dobře, synek je hodné dítě. Říkám si, že s jedním dítětem je to dobrý, stíhám syna, stíhám sebe, stíhám opečovávat manžela, domácnost, takže se to dá. Až bude třeba výhledově to druhé, tak už to bude asi horší,“ dodala. ■