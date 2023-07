Sofía Vergara a Joe Manganiello se rozcházejí. Hollywoodský pár po ‚chladném‘ narozeninovém přání potvrdil rozvod

Sofía Vergara a Joe Manganiello se rozcházejí. Profimedia.cz

Tentokrát se šestý smysl fanoušků hereckého manželského páru Sofíe Vergary (51) a Joeho Manganiella (46) nemýlil. Poté, co herečka odjela oslavit narozeniny do Itálie bez svého muže, a ten jí zároveň v den jejího narození napsal stručné přání, se potvrdilo to, co předpovídala i řada jejich sledujících na Instagramu. Že to mezi nimi skřípe, bohužel nyní potvrdili i samotní hlavní aktéři. A to dokonce natolik, že se po sedmi letech odloučili a uvedli, že provedli těžké rozhodnutí vedoucí k rozvodu.