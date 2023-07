Nejtěžší bylo přiznat to sám sobě. Milan Peroutka promluvil o veselce s mužem a zveřejnil fotky z obřadu

Milan Peroutka a jeho Dominik během obřadu Foto: Facebook M. Peroutky

Milan Peroutka před dvěma týdny uzavřel registrované partnerství s partnerem Dominikem. "Svatba" s mužem samozřejmě vzbudila mezi lidmi velký zájem, protože do té doby se umělec ke své sexuální orientaci nevyjadřoval a v minulosti měl ženské partnerky. Zčistajasna se ovšem objevila informace o romantické veselce v prostředí luxusního zámku Chateau Mcely za Prahou. Milan informaci potvrdil a představil také svého partnera Dominika, který pracuje pro televizi Nova a se zpěvákem žije v centru Prahy.

A teď šťastný Milan sdílel i tři černobílé fotografie z obřadu a napsal pár dalších řádek, ve kterých poděkoval všem, kteří ho po zveřejnění informace o svatbě podpořili. „Gratulujete mi k odvaze sdílení mého soukromí s vámi, ale víte, co bylo zdaleka nejtěžší? Přiznat to sám sobě. Nechtěl jsem najednou bejt pro holky spíš kámoška, pořád se jim chci líbit. Chtěl jsem, aby moji klučičí kamarádi neztratili pocit, že se mnou můžou řešit cokoliv. Všichni jsme zvyklí pro lepší orientaci v lidech na určité kategorie, a já se bál těch klišé a definování. Chci tu být pro všechny,“ napsal zpěvák, který uveřejněním svého příběhu chce také pomáhat.

„Kdyby měl můj příspěvek pomoct a dodat odvahu jedinému člověku, stálo to za to. A nebo také přispět tomu, aby se tohle stalo zase o kousek normálnějším. Protože jednou takový příspěvek právě díky dalším podobným prolomením tabu nevyvolá zdaleka tolik emocí, jednoduše díky tomu, že na tom přestane být cokoliv tak zvláštního. A já budu na houpacím křesle vyprávět, jak to pro mě bylo kdysi náročný. To bych si / nám / vám přál!“ uzavřel Milan. A vy se v galerii můžete podívat na to, jak si svůj den s partnerem užili. ■