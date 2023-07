Eva Decastelo nahoře bez a v posteli s Tomášem Třeštíkem: Pár se podělil o intimní fotografii

Eva Decastelo a Tomáš Třeštík Foto: se souhlasem E. Decastelo

Tentokrát se pochlubili zamilovanou fotografií přímo z postele. „Nikdy jsem neměla tolik společných hezkých fotek. Láska je,“ napsala Eva Decastelo k momentce, ze které láska přímo čiší.

Netrvalo dlouho a u snímku se objevila spousta milých vzkazů.

„Tohoto muže máte za odměnu,“ napsala jedna z fanynek. „Moc vám to spolu sluší a moc vám to přeju,“ napsala další. Za takové snímky by byla ráda i modelka a zpěvačka Jitka Boho. „To já mám s Tomášem (tím svým) dohromady tak tři, takže trochu závist,“ vzkázala s úsměvem.

Eva i Tomáš mají děti z předchozích vztahů. Pokud jde o ratolesti moderátorky s Reném Decastelem, otevřeně nám nedávno přiznala, že budou ve střídavé péči.

„Děti budou střídavě u mě a u něj. Na všem jsme dohodnutí a myslím, že si děti letos užijí úplně fantastickou dovolenou, protože Renda pro ně vymýšlí skvělé věci a už se moc těší,“ prozradila Eva před časem pro Super.cz. ■