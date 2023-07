Jiří Krampol slaví 85. Zájem o herectví v něm vzbudila platonická láska k mladé herečce

Jiří Krampol Foto: Michaela feuereislová, Právo

Při vyslovení jména Jiří Krampol (85) si většina z nás představí vysportovaného fešáka, kterému ve filmu seděly role typově výrazných mladíků či energických mužů a vojáků. Díky smyslu pro humor ho známe i jako výborného baviče. Rodák z Buštěhradu vyrůstal na pražském Žižkově a toto období se promítlo do řady jeho historek, kterými bavil nejen televizní diváky.

Zastal se ho Lukavský

Krampol šel ke kumštu poněkud klikatou cestičkou. Nejprve se vyučil soustružníkem kovů v podniku Aero Vysočany a poté pracoval jako údržbář v nakladatelství Naše vojsko. Zájem o herectví v něm vzbudila platonická láska k nádherné herečce Mileně Dvorské (✝71), takže nakonec kvůli ní nastoupil na DAMU. S tím studiem to ale nebylo úplně bez problému – za přijetí na školu vděčil profesorovi Radovanu Lukavskému (✝88).

Přijímací komisi se totiž nelíbila veselá čísla, která si Krampol připravil. Její členové byli přesvědčeni, že tento uchazeč dramatické herectví nezvládne. Lukavský jim oponoval s tím, že ne každý herec či divadlo se věnují dramatické tvorbě.

Semaforská zlatá éra

Po absolutoriu v roce 1962 získal Krampol první angažmá v Divadle Na Fidlovačce, ale ještě v tom samém roce přešel do Divadla Na zábradlí, kde strávil devět let. Zlatá éra jeho popularity se začala psát v roce 1983, kdy nastoupil jako parťák Miloslava Šimka (✝63) do Divadla Semafor.

Právě z této doby pochází řada dodnes známých povídek a scének, které sice nedosáhly kvality Šimkovy spolupráce s Jiřím Grossmannem (✝30), ale výrazně dotvářely charakter televizní zábavy v 80. letech. Krampol jednou poodhalil, jakou pozornost věnovali své společné tvorbě.

Na Šumavě, kde měl Šimek chalupu, svolali obecenstvo do hospody a scénky jim několikrát předvedli. Když se líbily, jezdili s nimi po republice a teprve poté si je dovolili nabídnout Čs. televizi, která některá představení zaznamenala a odvysílala. Když se Šimek začal věnovat politické satiře, Krampol se vydal na sólovou dráhu: „To je žánr, který nemám rád. Politický humor mě nebaví,“ řekl herec.

Tváří legendárního pořadu

Z filmů a seriálů, ve kterých jsme ho mohli vidět, můžeme připomenout například Parta hic (1976), Pumpaři od Zlaté podkovy (1978), Malý pitaval z velkého města (1982), Synové a dcery Jakuba skláře (1985), O princezně, která ráčkovala (1988), Bumerang (1997) nebo Stáří není pro sraby (2022).

Krampol se proslavil také uváděním pořadu Nikdo není dokonalý (1998-2007). Zajímavé je, že pilotní díl natočila televize Prima s Josefem Lauferem (83), ale ten se v roli necítil a řekl Krampolovi, že je to pořad spíše pro něj. A právě díky němu měl pak pořad obrovský úspěch. Jeho kvalitám a divácké úspěšnosti ale uškodilo téměř desetileté trvání.

Ze setkání s Belmondem sešlo

S Jiřím Krampolem máme také spojený hlas francouzského herce Jeana-Paula Belmonda. V roce 2004 se tito dva umělci mohli setkat osobně, protože v Praze se mělo konat představení Cyrano s Bébelem v hlavní roli.

Produkce Krampola kontaktovala, zda by ke hře, která se hrála ve francouzštině, namluvil synchronní titulky. Bohužel pak přišla zpráva, že Belmondo dostal mrtvici a do Prahy nepřijede.

Jeho krédo? Dělat si ze stáří srandu

O Jiřím Krampolovi je známo, že je milovníkem krásných žen. Však byl také čtyřikrát ženatý a stal se otcem dvou vlastních a dvou vyženěných synů. S poslední manželkou Hanou (✝59) zažil paradoxní situaci – byl sice bezmála o čtvrtstoletí starší než ona, ale v posledních letech jejího života se o ni musel starat on. Oblíbený herec, kterého poslední dobou trápilo zdraví, oslaví v těchto dnech 85. narozeniny. „Jediná věc, která má v pozdním věku smysl, je dělat si ze stáří srandu,“ řekl v jednom rozhovoru. Tak ať mu humor a síla vydrží co nejdéle. ■