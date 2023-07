Václav Kopta poslal s manželkou pozdrav od moře v plavkách: Dovolenou v Chorvatsku si užívají s dospělými dcerami

Václav Kopta Foto: Super.cz/se souhlasem V. Kopty

Herec a muzikant Václav Kopta (58) zabalil začátkem letních prázdnin kufry a vyrazil k moři. Dovolenou v Chorvatsku si užívá nejen se svou ženou Simonou Vrbickou. Do zahraničí s nimi kupodivu odjely také dospělé dcery Františka (25) a Jana (22).

Václav Kopta se může chlubit nejen fungujícím vztahem, který mu klape už neuvěřitelných 40 let, ale trávit dovolenou s dětmi i v jejich dospělém věku, to se poštěstí dnes už málokomu. „Pořád spolu - není to skvělé?“ pochlubil se Václav Kopta fotkou s rodinou u moře.

Vedle snímku s dcerami se zvěčnil také se svou ženou ve vlnách a pohoda a spokojenost z páru jen srší. „Letošní dovolenou trávíme v Chorvatsku, každoročně se sem rádi s manželkou a dcerami vracíme. Máme tu za ty roky již oblíbená místa a spoustu přátel,” sdělil pro Super.cz Václav Kopta.

„Během dovolené budu také trochu pracovat, protože píšu pro Divadlo Broadway texty k písním do připravovaného muzikálu Troja,“ prozradil Václav Kopta, jehož mladší dcera Jana si v muzikálu zahraje hlavní ženskou roli. ■