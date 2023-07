Krásná Pamela z Účastníků zájezdu se stala díky dceři muže z 1. manželství babičkou: Užívám si to, říká

Jitka Kocurová se stala díky dceři manžela z 1. manželství babičkou Super.cz

"Chtěli jsme zase potkat přátele a nevidět je jenom na golfu, ale i v krásných róbách na krásných akcích. Užíváme si to i romanticky, protože jsme konečně jen sami dva," vysvětlovala Jitka důvod, proč zašli na několik karlovarských párty. Sama prý outfit příliš neřešila, ale vypadala skvěle na obou akcích, kde jsme ji potkali. Maminka dvou dětí, třináctiletého Tomáše a desetileté Barbory, si stále udržuje štíhlou postavu a září úsměvy.

Překvapila nás, že už se stala babičkou. "Máme nádhernou Vikinku a jsme takoví hodně rodinní. Mám dvě vyvdané dcery a máme krásný vztah, ten čas strávený společně je nádherný a moc si vážím toho, že to takhle je. Vikinku už jsem hlídala a teď budu hlídat poprvé přes noc, tak se na to těším. A já z toho ještě moc nevypadla, takže mám pocit, že máme doma všechno připravené, abychom tam to miminko měli," míní. ■