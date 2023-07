Červený koberec nepotřebuje: Dara vyrazila do karlovarských ulic v bílém kompletu. Vyniklo celé její poprsí

Dara Rolins je v Karlových Varech za hvězdu. Takhle jí to seklo v bílém kompletu. Super.cz

„Jsem tady spíš na kukačku a přišly jsme to s Lauru užít. To, že dorazíme spolu, byl její nápad, vzniklo to před dvěma dny v Londýně, když jsme stály před krásnými šaty. Říkala, že by chtěla jít někdy ten červený koberec se mnou. Takže jsme vybraly šaty a bylo," svěřila se Dara pro Super.cz během slavnostního zahájení, kde byla v blyštivém a zářivém modelu nepřehlédnutelná.

Ale aby slovenská diva upoutala pozornost, nepotřebuje výrazné šaty nebo hluboké výstřihy.

Zpěvačka vyrazila do ulic Karlových Varů v bílém a velmi slušivém kompletu, který její tělo sice zahalil, avšak si pod něj nevzala podprsenku a v modelu tak vynikly její vnady, což dodalo celému modelu ten správný sex-appeal.

Outfitu dodal šmrnc také drdol, jemné šperky a sandálky v tělové barvě. V tomto případě Dara rozhodně nešlápla vedle, v galerii se přesvědčte sami. ■