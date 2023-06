Do společnosti vyvedl sexy houslistku, ale nic s ní prý nemá: Bydlím sám, jen s kocourem tlustoprdem, říká Martin Maxa

Martin Maxa vypadá po šedesátce skvěle, žije prý sám, jen s kocourem. Super.cz

Na párty sice přišel v dámském doprovodu, o novou partnerku se ale podle něj nejedná. "Je to houslistka Jolana z mého nového tria, kde na druhou kytaru hraje ještě můj kolega," vysvětloval stále charismatický zpěvák Martin Maxa (62).

Léto má Martin nabité koncerty, do toho stále maluje. "Zrovna mám jednu zakázku, portrét jedné dámy, který se bude dražit 12. září na jedné krásné akci, která se zabývá historickými auty. Ale ještě jsem nezačal," svěřil.

O tom, že by měl nějaký stálý vztah, mlží. "Tyhle bohulibé kratochvíle si nechávám pod pokličkou. Bydlím sám, jen s kocourem tlustoprdem," smál se Maxa, který si sám stále drží figuru jako zamlada. "Jde to ale čím dál víc ztuha a stojí to víc námahy. Ale jsem zvyklý. Žiju poměrně asketicky, málo jím a hodně cvičím," uzavřel. ■