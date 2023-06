Není to zas takový krcálek, jak tvrdí: Byt 2+1 Bohuše Matuše má výměru 80 metrů. Proč pendluje s rodinou po podnájmech?

Bohuš Matuš Super.cz

"V poslední době se mnou holky jezdí docela často, Natynka chce vždycky na jeviště a tancuje tam," vyprávěl Super.cz zpěvák. Toho jsme se ale v resortu nedočkali, protože malé nebylo dobře. Naštěstí se našla odborná pomoc mezi přítomnými zdravotníky, tak snad všechno dobře dopadlo.

Bohuše čeká pracovní léto, chystá i oslavu svých kulatin, která vyvrcholí listopadovým koncertem v Divadle Broadway. Na to konto prozradil, že se chystá trochu zrenovovat repertoár. "Dělám si nové písničky ve studiu. Pracuji na nich během deseti let, co jsem vydal svoji poslední desku," upřesnil.

Dcera a manželka ho u práce neruší, studio má totiž ve svém bytě 2+1, který má osmdesát metrů čtverečních, jak sám prozradil. Není to zas tak malé, aby se tam nevešla celá rodina, proto jsme si trochu rýpli, proč se tedy pořád stěhují po pronájmech.

"Mám tam soukromí jen sám pro sebe. Pro rodinu by to bylo opravdu malé. A pronajímáme si byty tak, aby se nám tam líbilo. Kdybych chtěl hypotéku, platil bych ji do devadesáti. Radši zaplatím nájem než nějakou vysokou hypotéku. Nevím, co se bude dít v tomhle státě. A kdyby bylo nejhůř, ten jeden byt mám," zavřel. ■