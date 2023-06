Vyzkouší si nové zaměstnání. Báru Nesvadbovou můžete potkat jako ženu za kasou, co štípe lístky

Bára Nesvadbová Michaela Feuereislová

Pro mnoho lidí je zbavovat se nepotřebných kousků v šatníku velmi těžké. Často ve skříni nalezneme něco, co jsme dlouhá léta neměli na sobě a je nám líto se toho zbavit, i když bychom potřebovali uvolnit místo novým kouskům. Někdy třeba skladujeme i věc, kterou nám dal náš ex a třeba nás to brzdí k tomu jít dál.



Na to spisovatelka a novinářka Bára Nesvadbová (48) vymyslela dobrý trik, milé dámy. Třeba taková kabelka, kterou vám dal špatný muž, může posloužit dalším. Vy konečně uděláte čáru za nevydařeným vztahem a u toho uděláte dobrou věc. Už v pondělí totiž startuje 17. ročník charitativního bazaru Be Charity na Žofíně. Vybraná částka za prodej věcí pak poputuje potřebným. Tedy konkrétně dlouhodobě nemocným a znevýhodněným dětem – ke koupi materiálu, zdravotnických pomůcek, příspěvky na léčbu, rehabilitaci.