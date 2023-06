Michaela Nosková takřka rok a půl po porodu stále kojí: Nedokážu přestat, řekla zpěvačka

Michaela Nosková Herminapress

„Malé je rok a čtyři měsíce, nekojím furt, máme to tak, že ona to má ráda a mě to baví. Je to takový náš společný čas. Já nedokážu říct ne, protože ona to miluje. A když vidím, jakou z toho má radost, tak nedokážu přestat,“ svěřila se Super.cz Míša Nosková, která by s kojením chtěla ještě pokračovat.

„Myslím, že do dvou let, když se jí bude chtít, tak je to fajn,“ prozradila nám zpěvačka, kterou čeká pracovní léto, na které se těší.

„V létě jedu koncertní tour Děti ráje, od září mě uvidí v Brně diváci s muzikálem Kvítek mandragory nyní s názvem Sladké mámení a brzy mě uslyší i posluchači rádia. Začnu možná už během léta moderovat v rádiu. Moc se na to těším,“ svěřila se Nosková v jedné restauraci.

Přestože Míša sportuje a začala i běhat, tak se od sladkého držela dál. „Já mám závislost na sladkém, musela jsem se to odnaučit. Držím se, abych si nedala, ale většinou podlehnu a jdu si pak raději zasportovat,“ dodala zpěvačka. ■