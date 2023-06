Filmový Jan Hus i Žižka se živil herectvím i karbanem. Zemřel v oblíbené hospůdce

Zdeněk Štěpánek ve filmu Jan Hus Foto: ČTK

Režisér, který se pouští do natáčení akčního filmu, obvykle chová ve skrytu duše naději, že dojde i na dvojku. Možná i na další díly, proto musí hlavní hrdina přežít všechny nástrahy a dožít se závěrečných titulků. Pak už zbývá jen doufat, že jeho představitel vezme roli i v pokračování, bude-li jaké.

Když Zdeněk Štěpánek (✝71) přijal roli Jana Husa ve stejnojmenném filmu (1954) Otakara Vávry (✝100), byl mu osud jeho postavy předem jasný, stejně jako každému absolventovi základní školy. Přesto ale on i režisér věděli, že dvojka i trojka přijdou a s nimi další hlavní role. Jen místo kazatele a mučedníka Husa si Štěpánek v navazujících dvou dílech (1956) „husitské trilogie“ zahrál vojevůdce Žižku. Toho si ostatně „na vedlejšák“ střihnul i v jedničce. Naději na přežití měl ovšem vzhledem ke známým historickým faktům opět nulovou.

Poslední pivo před smrtí

Ve skutečnosti zemřel 20. června 1968, tedy před 55 roky. A byla to smrt, jakou by si možná přál i nejeden z nás – tedy pokud mu chutná pivo. Zašel si totiž se džbánkem do malostranské hospůdky U Tří pštrosů, dal si jedno „od cesty“ přímo ve výčepu… Vtom ho postihla mozková příhoda a padl mrtev k zemi.

Pro pivo to mimochodem měl doslova pár kroků. Bydlel totiž v domě U Bílého beránka, ve kterém se narodil a který mu do znárodnění v roce 1948 i patřil.

Nedonošený legionář se živil karbanem

Herec, dramatik, režisér a scenárista Zdeněk Štěpánek se narodil v roce 1896 v Tvoršovicích u Benešova. Dědeček Jan Nepomuk Štěpánek byl dramatikem a ředitelem Stavovského divadla, otec Vincenc prý hrál na 14 hudebních nástrojů.

Zdeněk, který se narodil nedonošený, takže ho maminka v době, kdy nebyly inkubátory, doslova „dopékala v troubě“, se toužil stát hercem. V roce 1913 se souhlasem rodičů odešel z domova a kočoval s různými divadelními společnostmi. Zároveň zkoušel napsat vlastní hry, zpíval, občas zaskakoval jako tanečník.

V roce 1915 ho ale císařpán povolal do první světové války. Domů – už do Československa – se vrátil v roce 1920 jako legionář. Než se mu podařilo navázat na hereckou kariéru, živil se nějakou dobu jako profesionální karbaník.

Superstar a nacisté

Když pak nastoupil k divadlu, měl zpočátku problém s ruským přízvukem, který při tažení s legiemi pochytil. Dokázal se ho ale zbavit a získat angažmá v Divadle na Vinohradech, kde se postupně vypracoval na hvězdu. V roce 1925 měl jeho Cyrano při premiéře údajně 92 (!) opon.

Ve Vinohradském občas i režíroval. Od roku 1928 hostoval v Národním divadle, kde od 1934 zakotvil natrvalo. Tou dobou byl už ženatý s herečkou Elenou Hálkovou, vnučkou básníka Vítězslava Hálka. Ta mu porodila dceru Janu (✝84), později také významnou herečku.

Na plátně se objevoval ještě v němé éře. Když byl pak film opatřen i zvukovou stopou, mohl uplatnit také svůj charismatický, lehce zastřený hlas, kterým hypnotizoval divadelní obecenstvo. V podmínkách první republiky si zkrátka vydobyl pozici superstar.

To se mu ale vymstilo. Na podzim 1938 byl jako populární herec různými pohrůžkami donucen přečíst v rozhlase zprávu o Mnichovské dohodě, v červnu 1942 pak musel v rádiu na příkaz nacistů odříkat prohlášení odsuzující atentát na Heydricha a slíbit loajálnost Třetí říší.

Jak obejít casting

Hned po osvobození, v roce 1946, si zahrál hlavní roli ve Vávrově filmu Nezbedný bakalář. Před kameru přivedl i tehdy patnáctiletého Josefa Vinkláře (✝76). Na dětské role sice probíhalo něco jako casting, protože si ale Štěpánek Josífka pamatoval z Dismanova dětského souboru, kam chodila i jeho dcera Jana, roli se s ním naučil a pak přišel za režisérem s oznámením, že „to bude hrát Vinklář a že už to mají nazkoušené“.

Po válce Štěpánka kvůli dvěma zmíněným vystoupením i dalším protektorátním aktivitám obvinili z kolaborace, ale nakonec byl osvobozen. Když nemohl pracovat, věnoval se rodině. S manželkou Soňou (rozenou Grossovou), s níž se po rozvodu s první ženou oženil ještě za okupace, měl postupně syny Zdeňka ml. (1946, záhy zemřel), Martina (✝63) a Petra (74), oba pozdější herce, a pak dceru Kristinu (✝71), později mimo jiné zakladatelku organizace Člověk v tísni, režisérku, scenáristku a dramaturgyni.

Role opilců hrál přesvědčivě

Jednou ze Štěpánkových nezapomenutelných rolí byl věčně opilý maršál Russworm v historické komedii Císařův pekař a pekařův císař (1951). Vzal ji mimochodem poté, co ji nejprve odmítl Jan Pivec (✝72). Režii filmu zase převzal Martin Frič poté, co se jí kvůli neshodám s Janem Werichem (✝75) musel vzdát Jiří Krejčík (✝95).

Pijany v různých stádiích alkoholismu ztvárňoval opakovaně. Kromě zmíněného Nezbedného bakaláře, který před kamerou prolil hrdlem nesčetně korbelů rakovnického piva, třeba také inženýra Dandu v protialkoholní agitce Dnes naposled (1958).

Zlí jazykové tvrdí, že mu to usnadňovala osobní zkušenost s konzumací alkoholických nápojů všeho druhu. Když jej ovšem jako pijana a sukničkáře vykreslili tvůrci televizní minisérie Bohéma (2017), setkal se tento výklad se silně odmítavou reakcí nejen rodiny, ale i celé veřejnosti. ■