Rekonstrukce domu se chýlí ke konci: Veronika Arichteva s manželem tam plánují oslavit 10. výročí svatby

"Měli jsme v plánu, že bychom někam vyrazili, klidně i celá rodina, tak jednou za dva měsíce, klidně i po Čechách. Vyšlo nám jen Tenerife," konstatovala Veronika, když jsme ji s manželem potkali na párty na statku Oblík u Mostu. "Když jsme neměli Luku, bylo těch příležitostí být spolu daleko víc. Bývala to práce a my a teď je to práce, dítě a my. A na to ‚my’ už nezbývá tolik času. Ale jsme si vědomi, že už jsme spolu deset let a bylo by fajn věnovat se i sami sobě," míní herečka.

Momentálně jim nejvíc času zabírá rekonstrukce domu, která už se chýlí ke konci. "Roste to, a když se nám podaří se přestěhovat v průběhu srpna, tak budeme šťastní," svěřil Biser. "Máme z toho velkou radost, i když se doma často hádáme kvůli kravinám, není kapacita to pojmout, protože na některé věci máme každý jiný názor," upřesnila Veronika. "Když něco budujete společně, vždycky jsou kolem toho třenice, diskuze a oběti, je to něco za něco," dodal ještě Biser.

Během našeho rozhovoru jsme vymysleli i to, že by v novém domě mohli oslavit i 10. výročí svatby, které mají 1. srpna. "I když to bude asi na karimatkách, ale u krbu, který už máme, tak to bude romantické. Snad už budou hotové dřevěné podlahy," shodli se. "Ale každopádně bych chtěla Lukovi uspořádat třetí narozeniny, které má 29. září, už tam. Klidně v bahně, blátě, ve stresu, na štěrku a mezi krabicemi. To se mu bude líbit," smála se Veronika. ■