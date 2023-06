Zakouřená domácnost ve Výměně manželek zvedla diváky ze židle: Nechutná rodina, chudáci děti

Zakouřená domácnost Lucie zvedla diváky ze židle. Foto: Super.cz/TV Nova

Ta se snažila svého prozatímního muže přesvědčit, aby kouření omezil. Marně, svou neřest si před kamerami silný kuřák obhajoval nejrůznějšími argumenty. „Je to na imunitu, na nervy a tak, aby ještě děcka byly jak skleníková kytka, to fakt ne. Já si cigára obhájím, přes to vlak nejede,“ řekl před kamerami Daniel, který svým chováním pohoršil řadu televizních diváků.

„Nechutná rodina, chudáci děti, hlavně ta malá prďolka. A zvířata taky,“ napsala jedna z divaček k pořadu. „Místo toho, aby našel způsob, jak nekouřit těm dětem pod nosem, tak si vymyslí nějakej sranec o skleníkový kytce?“ stálo v dalším z mnoha komentářů na sociální síti.

„Hnus, děti musí být často nemocné. Nehledě na to, že to musí všude páchnout,“ dodala jedna z divaček. Některé argument silného kuřáka o tom, že jsou jeho cigarety na imunitu, také pobavil. „Ježiš, já jsem trouba, šla jsem s dcerkou na imunologii pro radu a ono přitom staří vyudit byt,“ napsala další z divaček. ■