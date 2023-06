Půvabná dcera Václava Kopty se rozpovídala o rodině: Zpěv a hraní si musela doma vybojovat

Půvabná dcera Václava Kopty se rozpovídala o rodině. Super.cz

Z toho, že by šla v jejich šlépějích, totiž herecký manželský pár nadšený nebyl. „Vidí, že to myslím, vážně, tak jsou rádi, že se něco povedlo. Když jsem byla malá a před tím, než jsem šla na konzervatoř, tak jsem si to musela vybojovat a ukázat, že to myslím fakt vážně. Teď už to vidí,“ svěřila se Super.cz mladá zpěvačka, která se na novou pracovní zkušenost těší.

Už i proto, že Václav Kopta na tvorbě muzikálu spolupracuje. „Poprvé si zazpívám jeho texty, normálně jsem byla na konkurzu, nepočítala jsem s tím, protože pár konkurzy jsem si už prošla, ale vyšlo to,“ řekla nám Jana Koptová, která se vedle divadla věnuje i vlastní tvorbě. „Mám už čtvrtý klip a blíží se, že chci vydat album a mít za sebou tuhle etapu a jít zase dál,“ dodala zpěvačka na první čtené zkoušce muzikálu. ■