Svůdná a přitažlivá Lucie Borhyová. Krásná moderátorka svým fanouškům dopřála pohled na své křivky v bikinách

Krásné šaty mění Lucie u moře za sexy bikiny. Foto: Super.cz/Herminapress a Se souhlasem L. Borhyové

V práci elegantní šaty, ve chvílích volna džíny a tričko. Tak se Lucie Borhyová nejraději prezentuje na sociální síti. Moderátorka miluje cestování, a tak si její fanoušci mohou často užít i snímky z různých míst, která navštíví.

Nedávno zavítala do USA, teď už se ale těší na další dovolenou u moře. A protože už se nemůže dočkat, sdílela na sociální síti zatím alespoň starší, ale dosud nezveřejněný snímek z pláže, který nejspíš pochází z její poslední dubnové dovolené u moře. „Tak na tohle už se vážně těším. Slunce v nás totiž probouzí radost a nabíjí nás energií,“ napsala k fotce, na které v plavkách klečí na pláži u stolečku a pije drink.

U snímku se hned začaly množit pochvalné komentáře. „Svůdná a přitažlivá Lucie. Jistě i mě, stárnoucího seniora, nabíjí slunce energií, probouzí také ve mně radost a příjemné pocity, přiznávám, že radost a příjemné pocity ve mně vyvolávají i Vaše fotografie,“ napsal jí jeden fanoušek. „Jste prostě krásná,“ shrnul své pocity jiný. „Nádherná jsi, moc ti to sluší,“ píše třetí. Muži jsou zkrátka z Lucie stále u vytržení, bohužel ale ani díky lichotivým komentářům její srdce nezískají. Moderátorka už je totiž sedm let zamilovaná do brněnského právníka Michala Smečky a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v jejich ráji byly na obloze jakékoliv mráčky. ■