Po 8 neplodných letech vydal Daniel Landa novou desku: Jeho předtucha, že přijde něco velkého a nepříjemného, se naplnila

Daniel Landa vydal novou desku. Super.cz

Po dlouhých osmi letech vydává novou desku. " Byl jsem naprosto hudebně neplodný. Snažil jsem se, ale nešlo to. Rozepsal jsem titulní písničku Minové pole, napsal jsem první sloku, a pak to nešlo a nešlo," přiznal dlouhou tvůrčí krizi Daniel Landa (54).

"Pak se stalo, že jsem začal cítit, že přijde něco nepříjemného a velkého, napsal jsem Hoří horizont a šlo to úplně samo. A opravdu pak přišel covid a válka na Ukrajině. Takže ta písnička se vůbec nepletla. A pak přišly další a další, až vzniklo album. Po dlouhé době mi udělalo radost to psát," popisoval Super.cz Dan, s nímž jsme probrali i to, zda se cítí jako vizionář. "To musí posoudit lidi, ale některé písničky se v čase naplnily. Byl bych nerad, kdyby se naplnila Ukolébavka," zmínil další skladbu z nového alba.

Povídali jsme si i o jeho třech dcerách, všechny jsou součástí nové desky. Roxana a Rozálie zpívaly vokály a zahrály si v klipu k songu Reality Show, Anastázie s ním zpívá píseň Anička Malinová a měla by se objevit i na pódiu v O2 areně, kde Landa chystá na podzim velký koncert.

"Zpívala s námi, už když jsme jeli akustickou šňůru, a byla výborná. Je to super stát na pódiu s dcerou," míní. "Jsem milující otec, a i holky mě zahrnují neskutečnou láskou. Za to jsem bohu vděčen," uzavřel. ■