Žhavá líbačka Evy Burešové a Tomáše Kluse. Chemie je vždy bonus, pochvalovala si herečka

Tomáš Klus a Eva Burešová v seriálu ZOO FTV Prima

„Když jsem na chvilku odcházela ze seriálu, bylo mi líto, že jsem se s Tomášem minula. Toužila jsem se s ním seznámit a teď spolu točíme každý den. Jsme pořád spolu, máme hromadu obrazů..To poznání přišlo a je daleko hlubší, než jsem si představovala. S Tomášem jsme si sedli krásně. Je pro mne velkým učitelem, pracuje se s ním skvěle a hraje se mi s ním moc dobře,“ prozradila Eva Burešová, jak se s Tomášem cítí během natáčení ZOO.

„Máme stejný smysl pro humor, což je na place výhoda. Obzvláště tehdy, když vás čekají zajímavé scény. Když si sednete i lidsky, tak je to super a toho si moc vážím. Tomáš dělá dobrou náladu od rána do večera, všem,“ pochvalovala si.

A za sebou už mají první líbačku, což Burešové vůbec nevadilo. Na svádění se ale moc necítila. „Když mám dát před kamerou pusu, tak se ani nestydím. To už je za tu dobu, co natáčím, taková automatická věc. Samozřejmě, když je mezi vámi to spojení, sednete si, rozumíte si, tak je to jednodušší, než kdybych se měla pusinkovat nebo objímat s někým, s kým jsem si nesedla,“ popisovala herečka, jak se jí točí zamilované scény.

„Pokud z vás vyzařuje nějaká chemie, je to vždy bonus. Takže s líbáním není problém. Ten nastává v okamžiku, kdy mám někoho svádět. Když máme točit scény, kdy mám být svůdná nebo dotyčného svádět, tak mi to nedělá dobře. To totiž neumím ani v osobním životě,“ usmívá se seriálová Viky. ■