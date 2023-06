Nela Boudová promluvila o vztazích v rodině: Jeden ze synů jí neříká mami, druhý prošel teenagerskou vzpourou

Nela Boudová promluvila o vztazích v rodině. Super.cz

"S Daliborem spolu studujeme již třetím rokem školu elitních koučů, oba koučujeme, děláme spolu i workshopy, jeden dokonce pro ženy až na Bali," vyprávěla nám Nela. "My ale nemáme takovou tu vazbu rodič a dítě, i ve škole mi říká Nelo, takže to striktně oddělujeme. Vlastně mi mami řekne málokdy. V tomhle směru máme čistě pracovní vztah, líbí se mi to," upřesnila.

S tím, že by Dalibor trpěl teenagerskou vzpourou, prý problém neměla. "To spíš s druhým synem, který je violoncellista, tam těch vzpour bylo několik. Každé dítě je jiné. Ale nakonec jsme to taky nějak ustáli a teď už je ten vztah mezi námi velmi dobrý," zmínila svého druhého syna Andreje.

Probrali jsme i to, jak vychází s Daliborovou přítelkyní. "Myslím, že velmi dobře a že jsem skvělá tchyně. Jen mě mrzí, že nám teď odchází do Brém. Je skvělá tanečnice a dostala tam angažmá. Odjíždí na rok, tak uvidíme, co bude dál," krčila rameny. ■