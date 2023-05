Podpora beze slov: Daniela Písařovicová romantickým snímkem vyznala Brzobohatému lásku

Daniela Písařovicová s Ondřejem Brzobohatým Foto: archiv D. Písařovicová

Muzikant Ondřej Gregor Brzobohatý (40) zažívá krušné chvíle. V církevní žalobě, která míří do Vatikánu a kterou chce jeho ex Taťána Kuchařová (35) anulovat církevní sňatek, je mnoho pikantností ze soukromí, které se nyní dostaly na povrch. Z velké části jsou to podle muzikanta nepravdy, zálibu v nošení ženských šatů však potvrdil.