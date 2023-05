Lela Vémola ke Karlosově těžké prohře: Zápasu předcházelo ubližování směrem k naší rodině, napsala

Lela Ceterová se vyjádřila ke Karlosově prohře. Michaela Feuereislová

„To, co jsem provedl svojí rodině, přátelům, týmu a všem okolo se shazováním do 84 kil, už opakovat nebudu, takže do téhle váhy se vracet nechci. Žádné další hazardování s vlastním zdravím. Jsou tady na to mladší a lepší kluci a moje tělo už to prostě nedává, to je fakt,“ napsal Karlos Vémola den po zápase.

Slova se na sociálních sítích chopila i jeho manželka Lela Ceterová (33), která je mu vždy oporou.

„Můj manžel se vždy snaží dát do svých zápasů všechno. Jeho odvaha, bojovnost a snaha z něj dělají neskutečného bojovníka. Je důležité si uvědomit, že prohry patří ke sportu a jsou neodmyslitelnou součástí cesty k úspěchu, hlavně po všech kauzách a ubližování směrem k naší rodině od třetích osob, což předcházelo tomuto zápasu,“ píše Lela na Instagramu s tím, že je Karlos inspirací pro další bojovníky.

I když si manželé prošli těžkou vztahovou krizí, dokázali ji překonat a svůj vztah dál budují.

„Vím, že v sobě můj muž najde sílu a motivaci, aby pokračoval ve svém tréninku a připravil se na další příležitost, kde bude mít možnost ukázat svůj potenciál. Jeho odhodlání a nezlomná vůle ho budou provázet na jeho cestě k úspěchu. Jsem jeho hrdá manželka a stojím při něm na každém kroku jeho zápasnické kariéry. Jsme rodina a úžasná tím, že se budeme vždy navzájem podporovat a stát při sobě,“ dodala Lela Ceterová. ■