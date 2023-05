Z té podoby vás zamrazí: Podívejte se, jak Ondřej Ruml ztvárnil v seriálu Iveta Slavíka Karla Gotta

Ondřej Ruml jako Karel Gott TV Nova

„O co jsem se hlavně snažil, bylo to, aby z toho nevznikla parodie. Parodovat Karla Gotta umí samozřejmě leckdo nebo se o to spousta lidí snaží. A já si říkal, že asi nebude těžké, aby to působilo autenticky, a zároveň nešlo o karikaturu. Snažil jsem se dívat na hodně dokumentů s Karlem Gottem,“ svěřil se zpěvák, který se objeví ve scénách z pražské Lucerny.

Z nabídky zahrát si národem milovaného zpěváka byl zprvu velmi překvapený, i proto, že mu typově příliš podobný není. „Když jsem dostal onu nabídku, tak jsem nejdřív spráskl ruce a půl dne jsem přemýšlel nad tím, jestli to vůbec mám vzít, nebo ne. Protože hrát Karla Gotta je něco jako hrát Ježíše Krista,“ svěřil řekl Ondřej Ruml, který si nakonec gestikulace a chování zpěváka nastudoval.

Svou podobou v Ladislava Štaidla diváky šokoval i zpěvák Ondřej Gregor Brzobohatý (40), který si známého skladatele dobře pamatuje z dětství. „Znaly se naše rodiny, do dneška jsem ve velmi přátelském vztahu s jeho dětmi a bylo to velmi zvláštní v tom, že jsem měl hrát svýho strejdu z dětství, kterého jsem znal v jiných polohách, než vystupoval na veřejnosti,“ svěřil se Super.cz muzikant a herec, s jehož výkon je v seriálu spokojený i syn Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla.

„Jsem tím pořád fascinovaný. Ta podoba s líčením i účesem je neskutečná. Myslím, že tátu má Ondřej nastudovaného opravdu skvěle. Je tam i podobné vyjadřování,“ řekl Artur Štaidl (26), který na druhé řadě minisérie Iveta s režisérem Michalem Samirem spolupracoval. „Mně to přijde opravdu krásné. Michal s celým týmem udělali úplně úžasně už první sérii. Líbí se mi i ta kamera, kluci to dělají skvěle. Je to opravdu geniální. Stejně jako u první řady i u té druhé jsme vše s Michalem Samirem probírali předem,“ dodal Artur Štaidl. ■