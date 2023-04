Roman Tomeš otevřeně o sebekritice: Míšá říká, že jsem blázen, bulimik a ať jdu na psychiatrii

Roman Tomeš se aktuálně necítí ve svém těle nejlépe. Super.cz

„Už je to šest týdnů po operaci. Věřím, že to bude v pořádku a budu moct běhat a cvičit, protože jak jsem bez pohybu, tak už cítím, jak strýcovatím a mě to strašně štve. Už se těším, že budu běhat a něco se sebou udělám,“ svěřil se Roman Tomeš (35) pro Super.cz s tím, že mu není lhostejné, jak jeho tělo vypadá. I proto o něj pravidelně pečuje.

„Řekl bych, že ve fázi každého chlapa, ať se zdá, že to neřeší, tak ano, my to řešíme. Když jsme zvyklí na nějaký standard toho, jak vypadáme. Na jevišti se často obnažujeme, svlékáme a na tom těle také záleží. Je to pro nás svým způsobem pracovní nástroj, je potřeba se o něj starat, a i já se o něj chci starat,“ vysvětlil zpěvák a herec.

A jak vnímá Romanovu sebekritiku jeho manželka, herečka Míša Tomešová (31)?

„Míša mi říká, že jsem blázen a bulimik, ať jdu na psychiatrii, protože jsem úplně v pohodě, že břicho nemám. Tak jí poděkuji a řeknu, že znám své tělo léta a vím, jak má vypadat a jak vypadá,“ řekl s úsměvem, ale také pochopením. Dle něj je jeho Míša také někdy sebekritičtější, než by měla být. Když na tyhle chmurné myšlenky někdy přijde, tak se raději vzájemně podpoří a upnou pozornost na příjemnější téma.

„Míša to má podobně, taky si občas zahudruje. Tak jí řeknu, že je krásná. Řekl bych, že je to v tom vztahu nejpodstatnější, aby se lidé podporovali, protože tohle jsou kraviny, ale mohou vyvolat psychické potíže, a to mi nechceme,“ podotkl Roman Tomeš, který má nabitý diář prací, avšak zaslouženou odpočinkovou dovolenou s rodinou již také vyhlíží.

„Pracovně budu v divadlech zkoušet nové představení a dodělávám desku, už asi 18 let, ale doufám, že ji letos skutečně dodělám. Také plánujeme s rodinou dovolenou v Chorvatsku, velmi se těšíme," dodal. ■