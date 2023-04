Bije mě, zároveň se se mnou miluje. Denisa Nesvačilová si pochvalovala perverzní sexuální scénu

Denisa Nesvačilová si v seriálu Půlnoční zpověď střihla roli sobecké zlatokopky. FTV Prima

Není proto tak velkým překvapením, když ji najdou utopenou ve vaně. Zdánlivá nehoda se po bližším zkoumání změní ve vraždu. Mezi podezřelými se ocitá také Mariannin manžel, kterého hraje Igor Orozovič. Marianna se provdala do bohaté rodiny a v tu chvíli začal její strmý pád. Alkohol a peníze ji přiměly hrát nemorálně vysokou hru, až ztratila úplně všechno, i život.

„Mrtvolu jsem nehrála poprvé, tak jsem na to byla připravená. Není to příjemné, ale když už jste mrtvý, je to docela v pohodě. Náročnější bývá to, jak se tou mrtvolou stanete. Je to nepohodlné, nesmíte se hýbat, mrkat. Ty pozice bývají velmi často nepřirozené, strnulé, a tak vás za chvíli bolí záda,“ popsala Nesvačilová záludnosti natáčení krimi příběhu.

Jejím manželem se v příběhu stane zmíněný Igor Orozovič, který si díky tomu vyzkoušel velkou škálu emocí. Na jeho drsnou hádku s Mariannou v podání Denisy Nesvačilové se podívejte v galerii.

Samotná Nesvačilová si spolupráci s oblíbeným hercem pochvalovala. „Igor je fantastický kolega. Měla jsem štěstí, že jsme se hned první den shodli na tom, že raději tu věc bude lepší udělat naplno a méněkrát, i když to obnáší bolest, než abychom něco složitě secvičovali. Byla to velká pomoc a opravdu jsme k sobě byli velmi tvrdí, lítaly tam strašné rány. Dokázala jsem v tu chvíli zapomenout na to, být Denisou, a stát se Mariannou,“ prozradila Denisa a vzpomíná na scénu, která jí dala hodně zabrat, a zároveň patřila během natáčení k těm nejzajímavějším.

„Mám ráda scénu, kdy za mnou přijde Igor do bytu a já jsem k němu neskonale perverzní. Bije mě, zároveň se se mnou miluje a jsme na sebe hrozně nechutní. Užila jsem si to, protože to byl pro nás herce velký úkol. Bije mě a směju se mu. Ve výsledku to bylo fajn natáčení a myslím, že se to povedlo. Ona tam těch normálních obrazů Marianna opravdu moc neměla,“ uzavřela Nesvačilová, která si nedávno prošla nepříjemným rozchodem se scenáristou Petrem Kolečkem (39), který se nakonec oženil s její sokyní v lásce Anetou Vignerovou, ač prý veselku slíbil i jí. Detektivní seriál poběží na Primě ve středu. ■