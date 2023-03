Aneta Vignerová prolomila hradbu mlčení a promluvila o svatbě s Kolečkem. První manželské foto s prstýnky

Aneta Vignerová a Petr Kolečko se vzali. Foto: Archiv A. Vignerové

"Někdy je v životě potřeba udělat nějaký rarantní krok. Proč jsme ho s Petrem udělali, je jen naše věc. Byli bychom radši, kdyby naše rozhodnutí zůstalo déle utajeno veřejnosti, protože jsme ho udělali pro nás dva a našeho syna, pro nikoho jiného," prozradila Vignerová.

"Jsou věci, které o tom všem víme jen my. Vám, co mě zde dlouhodobě podporujete, děkuji, a věřím, že mě podpoříte i nyní. Všem ostatním přeji, aby se snažili najít více tolerance a lásky, tak jako se snažíme my dva s Petrem," dodala Vignerová.

Vignerová a Kolečko se údajně vzali v úplném utajení 14. března. Deset dní předtím byl ještě Kolečko na udílení Českého lva s herečkou Denisou Nesvačilovou (31). Podle zákulisních informací se Denisa o veselce dozvěděla ve středu z médií a neměla o ní ani tušení. ■