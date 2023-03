Luxusní svatba na Pražském hradě: Slavná česká burleska se vdala s korunou na hlavě, předtím si nechala odstranit silikony

Burleska Stephanie van der Strumpf se vdala za norského lékaře. Super.cz

V něžné smetanové róbě s dlouhými rukávy a bez dekoltu by ji její fanoušci nepoznali. Ještě před svatbou si nechala odstranit silikonové implantáty z ňader. "Chci otěhotnět a takhle to bude lepší. A nechám si odstranit i tetování," svěřila Super.cz Štěpánka na svatbě pro 155 hostů z Norska i z Česka. Objasnila i to, proč součástí jejího svatebního outfitu byla koruna. "Je to norská tradice a vážila asi pět kilo, tak se pořádně pronesla," smála se.

Svatební večeře a následná párty se konala na Pražském hradě, konkrétně v Lobkovickém paláci s nádherným výhledem na starou Prahu. Podávala se čtyřchodová večeře, kde nechyběla ani tradiční svíčková, která i přítomným Norům velice chutnala. V rámci programu zatančily party z Labutího jezera sólistky Národního divadla jako Nikola Márová a Alina Nana, zahráli členové symfonického orchestru.

Profesi burlesky už se Štěpánka nevěnuje. S manželem vede v Norsku lékařskou kliniku, norsky už mluví téměř plynule, a jak jsme se mohli přesvědčit, oblíbila si ji i manželova rodina. ■