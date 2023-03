Projevům stárnutí se nebrání: Princezna ze mlejna Andrea Černá své vrásky využije v divadle. Jak dnes vypadá?

Andrea Černá své vrásky využije v divadle. Super.cz

Ostatně i ona sama má k literatuře blízko. Na křtu přednesla svoje dvě básně. "Knížka už se připravuje," řekla Super.cz herečka. Psaní básní všeobecně máme propojené s romantickými představami. "Kdo není romantik. V duši je romantik trochu každý. Akorát někdy je svět trochu tvrdší, takže to většina lidí schovává. To si myslím. Ale já to možná ani neskrývám," svěřila.

Andrea Černá ze křtu spěchala do divadla, je v angažmá v Divadle Na Vinohradech, kam také diváky zve, protože na televizních obrazovkách ji aktuálně nemáme možnost vídat. "Velmi ráda bych vás pozvala na Revizora, to je moje oblíbené představení. A na Baladu pro banditu, kde s námi účinkuje báječná kapela Razam," vyjmenovala herečka, která se i kvůli divadelním rolím nebrání vráskám, aby neutrpěla její mimika. ■