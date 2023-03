Viděli jste někdy hlubší dekolt? Zápasnice a herečka vystavila silikony, které si nechala zvětšit po nehodě v ringu

Zelina Vega Profimedia.cz

Pokud by se soutěžilo o největší dekolt, americká profesionální zápasnice a herečka Zelina Vega (32) by jistě získala první cenu. Na filmovou premiéru zvolila šaty, které sice zakrývaly celé její nohy, jejich vrchní část ale mohla klidně chybět a vyšlo by to téměř nastejno.

Thea Megan Trinidad Büdgen, zápasnickým jménem Zelina Vega, se proslavila jako profesionální wrestlerka. Je členkou organizace World Wrestling Entertainment a na tomto poli má za sebou spoustu úspěchů. V roce 2012 také debutovala jako herečka a mezi její nejznámější snímky patří komedie Souboj s rodinou. Na obrazovce se ale objevila také v souvislosti se svým otcem, který byl jednou z obětí útoku z 11. září 2001.

Zelina dorazila jako jeden z hostů na premiéru filmu John Wick: Chapter 4 v New Yorku a ten večer se jí určitě nikdo nedíval přímo do očí. Zápasnice zvolila dlouhé černé šaty, které odhalily téměř celé její umělé vnady. To, že příroda ji takovými vnadami neobdařila, Zelina neskrývá. Naopak, nedávno přiznala, že během zápasu s kamarádkou došlo ke zranění, které vedlo k operaci. Poté, co kamarádka svou kolegyni přehodila na záda, ramenem ji tak nešťastně udeřila do hrudi, že jí praskl jeden implantát. Zelina ale situaci brala s humorem a později prozradila, že si stejně chtěla nechat prsa ještě zvětšit.

Teď se tak kráska svými vnadami ráda chlubí, což rozhodně není nic špatného. Jen by si možná občas mohla říct, že méně je někdy skutečně více. ■