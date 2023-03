Co mají společného zpěvák Marcell a Elton John? Na tohle osudové spojení český hudebník nikdy nezapomene

Zpěvák Marcell popsal, co ho pojí s Eltonem Johnem Super.cz

„My jsme byli ve studiu, které se jmenuje Snap. Nahrávali tam The Rolling Stones 14 dní před námi a zůstal tam klavír po Eltonovi, který měl on sám doma. Nahrávali na něj i Coldplay a my jsme na něj nahrávali i moji desku. Byl to nádherný pocit, proto jsme tam jeli, abychom trošku chytili tu atmosféru. Abychom tam dostali něco navíc, co nám ta anglická scéna může dát,“ neskrýval své nadšení Marcell pro Super.cz.

Pokud se vám, dámy, tento fešák líbí, máte smůlu, je šťastně ženatý. „My jsme se potkali ještě v Čechách. Jak jsem dokončil studium medicíny, rovnou jsem sednul na první letadlo a letěl jsem za ženou. Byli jsme tam tři roky do pandemie. Linda tam měla krásnou práci. Pracovala tam jako designérka pro jednu důležitou firmu,“ doplnil hudebník Marcell. ■