Modelka má po šestnácté a doposud největší plastice prsou. Můžeš se ještě hýbat? zeptala se jí dcera

Katie Price se ukázala v plavkách. Profimedia.cz

Je proslulá plastickými operacemi, přičemž jen poprsí si nechala upravovat už šestnáctkrát. Výsledky poslední plastiky modelka Katie Price (44) nejdřív ukázala na fotkách v prádle a nyní v bikinách. S rodinou vyrazila do Thajska.

Další a další plastiky modelka podstupuje s cílem mít největší poprsí ve Velké Británii. Za opakované zákroky ji přitom v minulosti kritizovala její matka a nyní se vyjádřila i její patnáctiletá dcera Princess.

Na kosmetice, kam matka s dcerou zašly, se totiž Katie Princess zeptala, zda by si chtěla nechat zvětšit rty. „Chci říct, že ne, víš, kolik operací už máš za sebou... můžeš se ještě vůbec hnout? Natáhla jsi tolik kůže,“ odpověděla dívka. „Je to tvoje tělo a tvá volba, nemám s tím problém. Ale myslím, že někteří lidé jsou přirozeně hezcí a nepotřebují to. A ty jsi byla přirozeně hezká,“ dodala Princess.

Matka Katie Amy v zálibě v plastikách vidí nízké sebevědomí. „Možná to dělá proto, že už se necítí atraktivní, možná má dysmorfofobickou poruchu (lidé trpící tímto problémem jsou přesvědčení o tom, že mají jednu či více částí těla deformované, a proto vyhledávají pomoc lékařů, plastických chirurgů apod. - pozn.). Do jisté míry je problém i to, že zákroky dostává zdarma, aby si kliniky udělaly reklamu,“ spekulovala před časem. ■