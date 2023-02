V tomhle kostýmu ji zaručeně nepoznáte: Známá herečka se proměnila v zelenou příšerku

Známá herečka se proměnila v zelenou příšerku. Foto: arciv Snow show

Poprvé si spolupráci vyzkoušela už v roce 2020, nyní se nadčasový divadelní hit Slava’s Snowshow vrací do Prahy. "Toto představení jsem viděla v trochu jiné podobě asi před dvaatřiceti lety, hned jsem se chtěla vydat do klaunské školy v Leningradě, ale přijali mě na DAMU, tak jsem se rozhodla zůstat tady. Po tolika letech jsem se dočkala a postavila vedle Slavy na jeviště, je to splněný profesní sen,“ popsala Hybnerová své dojmy po představení.

Pro Vandu Hybnerovou jako režisérku i herečku je klaunství životní filosofie a ve spolupráci s Natálií Kocáb uvádí hru Slávy dcery v divadle La Fabrika. V momentě, kdy ji Slava oslovil, zda by se opět ujala improvizace v jeho Snowshow, neváhala a nabídku opět přijala. "Těším se, že si vedle něj zase zahraju," řekla Super.cz.

A na co se může divák těšit? Na show plnou klaunství, ve které se objeví největší kapacity klaunství a cirkusáctví. Představení plné chaosu, hýření a okouzlení, kdy se staří i mladí mohou ze svého běžného života alespoň na chvíli přenést do světa bláznovství. A to i díky interaktivnímu propojení. Snowshow se bude v pražském divadle Hybernia uvádět od 1. do 5. března. A na jeviště se dívejte pozorně, abyste Vandu jako zeleného klauna vůbec poznali. ■