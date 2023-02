Osobní spor mezi Pítrem a Martinem ze Survivoru? Snoubenka vítěze Love Islandu prozradila, proč se kluci nebaví

Snoubenka Martina Kulhánka prozradila, jak se věci skutečně mají. Foto: Super.cz/TV Nova

Mnozí diváci si mysleli, že tak mezi Martinem a Petrem okamžitě vznikne spojenectví. Jak se ale zdá, nic takového se zatím nekoná. Což je důvod, proč se lidé neustále ptají, zda za tím není nějaký skrytý spor. Realita je ale zcela jinde, což nám prozradila Martinova snoubenka Laura Chrebetová.

„Divácké komentáře jsou neopodstatněné, nikdy mezi sebou neměli žádný osobní konflikt. Po Love Islandu jsme se odstěhovali a jednoduše ztratili ten kontakt. Neměli jsme potřebu se potkávat, což se ukazuje i tam, že k sobě nemají tak blízko a tak intenzivně se nebaví,“ řekla Super.cz půvabná plavovláska s tím, že se k ní dostaly informace o dříve vzniklé alianci.

„Druhá věc je, že měli dopředu vytvořené aliance, které se formovaly pomalu už na hotelu. Pro nově příchozí hráče nebo ty, kteří se s hlavní skupinkou dobře neznají, to tak bude těžší, protože se nebudou moct tak dobře začlenit mezi hlavní alianci. Ale na druhou stranu, je to Survivor, kde je to pochopitelné. A tím, že Petr a Martin nikdy neměli blízký vztah, tak se to možná odráží i tam,“ vysvětlila vítězka první řady reality show Love Island.

Stejně jako v Love Islandu, ani v Survivoru nebude Martin dle Laury nijak zvlášť intrikovat.

„Taktiku podle mě nemá, nebo mi alespoň o žádné neříkal. Myslím si, že se spíš bude snažit hrát čistou hru, s tím, že nebude intrikovat a lhát. Naopak dá na nějaké kamarádství a bude v alianci s tím, s kým si rozumí,“ dodala s tím, že na nějakou intenzivní přípravu neměl Martin moc prostoru, protože do poslední chvíle na sto procent nevěděl, zda do Dominikánské republiky odletí. ■