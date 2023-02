Klidně by zase mohla na Miss World. Taťána Kuchařová ukázala sexy křivky ve spodním prádle

Taťána Kuchařová má co ukázat. Foto: se souhlasem T.Kuchařové

„Skočila jsem do pracovního procesu hned po Silvestru. Ale trénuji s trenérkou a občas běhám, tak si čistím hlavu a udržuje mě to průběžně i v dobré kondici,“ svěřila se Super.cz.

A v těchto dnech má opravdu plné ruce práce. „Teď připravuji svoji vlasovou péči a samotnou produkci kampaně, chystám další kolekci oblečení – už svou třetí autorskou, kterou fotíme na jaře v zahraničí. Teď jsem se vrátila pracovně z Berlína, kde jsme kolekci dotahovali a fitovali.“

Na začátku března navíc Miss World 2006 odlétá do USA na zasedání OSN, kde se zúčastní Commission on the Status of Women (Výbor nevládních organizací pro postavení žen). „Chystám se do New Yorku na největší genderovou konferenci na světě, kde budu s nadací zastupovat český neziskový sektor. Je to po valném shromáždění největší konference, která se na půdě OSN koná. Je to čest a moc se do New Yorku těším," dodala během rozhovoru Taťána Kuchařová. ■