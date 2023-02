VIDEO: Zadaný Pítr a Andrea Bezděková na záběrech v Survivoru, které budou těžko vysvětlovat

Pitr a Andrea k sobě mají v Survivoru velmi blízko. TV Nova

Není divu, fotografie se dají ještě vysvětlit, videozáznam už hůře. Ze záběrů je jasné, že Pítr a Andrea spolu mají bližší vztah. Není divu, už v minulosti spolu měli poměr a vypadá to, že jiskra ještě zcela nevyhasla.

V noci spí vedle sebe, Andrea se k Pítrovi tulí, každou možnou chvíli ho pohladí po noze. K videu se vyjádřila také Laura Chrebetová, vítězka první řady Love Islandu, jež má v Survivoru také partnera. Její Martin je s Pítrem v kmeni Hrdinů.

„Já kdybych tohle viděla, tak bych se asi rozplakala. Ty jsi možná v tomhle silnější než já. Pokud jde o Martina a šlo o hru, tak by nezašel možná takhle daleko. Pro mě osobně je to dost daleko na to, že má doma mě. Asi bych to snášela hůř, ale chápu, že to může být i nějaká herní strategie,“ vyjádřila se Laura, jejíž slova Gabrielu nakonec zlomila a slzy nedokázala skrývat. ■